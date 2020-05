Wos lanza cuatro nuevos temas dedicados a la cuarentena

El cantante Valentín Oliva, conocido como Wos, lanza cuatro canciones inspiradas en la cuarentena.

Wos, llamó a este nuevo material Tres Puntos suspensivos, que salieron a la luz hace una semana.

"Siento que muchos de nosotros necesitábamos este soplo de aire, Tres Puntos Suspensivos es una luz dentro de todo lo malo que estamos pasando. Espero que la gente lo disfruté y que sean capaces de apreciar el increíble talento que tiene este pibe, Wos, de la plaza para el mundo", publicó en su cuenta de Twitter.

El single fue Ojeras Negras y le siguió Alma Dinamita.

Tres puntos suspensivos es el nuevo trabajo del cantante Valentín Soria, "Wos", inspirado en la cuarentena.

La tercera se llama 40 solo dura de un minuto.

En este tema expresa los sentimientos vividos durante la cuarentena que atraviesa el país.

"Ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer", canta el rapero.

La canción que cierra el proyecto se titula Algo vacío.

"No soy Dios, y no puedo serlo aunque use su traje para parecernos, por eso estoy mirando al cielo, ¿será que estoy perdiendo el vuelo?", canta.

Este miércoles, se viralizaba una storie de un video de Messi donde aparecía tomando mate y escuchando al rapero.

"A full con Wos", titulaba el futbolista mientras escuchaba Canguro, una de sus canciones más conocidas.

La respuesta del cantante no se hizo esperar y reposteó la storie en su cuenta de Instagram, escribiendo "genio".

A continuación, subió un gol histórico de La Pulga.

Este era su tercer tanto en la victoria 4-3 frente a Brasil en el amistoso que se disputó en Estados Unidos.

"El número 1 del planeta", tituló Wos a su post.

El próximo show del artista ha sido reprogramado en Córdoba para diciembre.

No te pierdas el video en