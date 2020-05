Katy Perry presume su enorme 'pancita' de embarazo en un traje de baño vintage floreado

Katy Perry deslumbró luciendo su pancita de embarazo en un hermoso traje de baño durante un día de playa familiar.

La famosa cantante fue captada junto a Orlando Bloom en Santa Bárbara el pasado fin de semana donde vivieron un día de diversión junto a su padre, Keith Hudson.

Katy se robó las miradas con un hermoso y delicado bikini vintage y floreado con el que mostró lo avanzado que está su embarazo, y completó su look playero con un sombrero y una cartera.

A post shared by Foochia – فوشيا (@foochiagram) on May 27, 2020 at 6:01am PDT

El Daily Mail publicó las imágenes de la pareja en la playa, disfrutando los últimos días antes de recibir a su hermosa bebé.

Su pareja Orlando fue captado sin camisa, luciendo su tonificado abdomen mientras acomodaba las cosas en la playa junto a su suegro, y desatando suspiros.

Mom-to-be Katy Perry puts her baby bump on full display in a swimsuit as she hits a California beach with shirtless fiancé Orlando Bloom. The pair have been enjoying Memorial Day Weekend in the singer’s hometown of Santa Barbara pic.twitter.com/1fo4LFRqdx

— Lilian Chan (@bestgug) May 26, 2020