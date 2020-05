El estrés le generó una extraña enfermedad a Yadhira Carrillo

La recordada actriz de telenovelas mexicanas, Yadhira Carrillo, vive su propio drama al tener que vivitar a su galán, Juan Collado, en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito.

Y su tragedia se recrudece y se le manifiesta en la salud, ya que el estrés les está pasando factura al generarle una extraña enfermedad.

Pese a la pandemia, Yadhira Carrillo sigue visitando a su esposo en la cárcel Yadhira Carrillo se mantiene firme con visitar a su esposo Juan Collado

Según lo reseñó la revista Quien, en su más reciente visita al penal, la actriz tuvo un encuentro con la prensa y contó sobre esa enfermedad que casi la deja sorda.

En entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, la protagonista de telenovelas explicó que el estrés ya afectó su salud y desarrolló el síndrome de Ménière, el cual hizo que perdiera 90% de la audición.

"Toda esta semana me inyectaron este oído, me dio hipoacusia súbita, me quedé completamente sin sonido en este oído. Entonces todos los días me inyectan en el oído, cortisona, me dan mucha cortisona tomada también para que se pase".

"Es por estrés, por angustia, por dolor, por la situación, pero todo eso se va. Tuve vértigo, vómito y todo eso precisamente por eso, se llama enfermedad de Ménière", detalló.

Carrillo reveló que desconoce cuándo recuperará por completo el sentido del oído, pero destacó que tiene mucha confianza porque todo pasa y sabe que pronto estará sana por completo.

Conflicto con la ex

Sobre las declaraciones de su colega actriz Leticia Calderón, ex de su esposo, quien desmintió que los dos hijos que tiene con Collado puedan extrañarlo porque casi no tenían roce con él, Yadhira se rehusó a responde explícitamente.

"No es mi tema, no es mi gente, no es mi vida, no me corresponde por respeto no debo ni tomar partido, ni comentar", se limitó a decir, aunque luego apeló a anunciar un "castigo de Dios".

"El de arriba no perdona a aquellas personas que hacen daño a propósito, hay que tener temor de Dios, él nos pone en nuestro lugar a lo largo de la vida cuando hacemos el mal".