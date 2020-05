Oscar Burgos asegura que hay un "linchamiento público" contra Karla Panini

Oscar Burgos, ex esposo de la controversial Karla Panini, mucho ha sido consultado sobre el conflicto de las ex lavanderas, por lo que insistió que no hablará más del caso, por considerarlo un "linchamiento público" contra su ex.

En una entrevista para La Columnaria, citada por Infobae, Burgos volvió a decir que no piensa opinar más, por respeto Panini, madre de su hijo Gabriel.

"Lo único que puedo decir es que ya ofrecí una disculpa pública, por respeto a la familia Luna, y de la mamá de mi hijo, ya no voy a hablar, ni quiero ser partícipe de este linchamiento social sin precedentes".

Según lo reseña el diario Tribuna, el productor se está haciendo a un lado de la polémica, porque está preocupado por la salud mental de su hijo.

En la reciente entrevista con Ventaneando, el productor ya había admitido que todo lo que hace es por proteger a su hijo del odio desatado contra su madre: “Yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá ni de Américo porque vive con él, yo no quiero que la gente odie a nadie, es una situación que sucedió entre ellas dos, era un problema entre ellas y ahora estoy involucrado”.

Karla Panini - Instagram

El también conocido por su personaje de “El Perro Guarumo”, aseguró que le ha pedido al pequeño que ignore todo lo que se dice acerca de Karla Panini.

Pruebas

En un principio, cuando se dio a conocer el audio de la conversación entre Luna, Panini y Américo Garza, en donde la primera les reclamaba por un adeudo económico y por su engaño, Burgos reconoció que estaba en shock, pues desconocía la existencia de esa grabación.

“Debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna, aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño, yo solo quiero que las niñas y Gabriel estén bien”, comentó también a La Columnaria.