Yalitza defiende los derechos de las trabajadoras del hogar durante la cuarentena

View this post on Instagram

Hoy quiero decirte #HazLoCorrecto y #CuidaAQuienTeCuida, págale el salario a tus trabajadorxs del hogar durante la pandemia. Con mucho cariño les comparto este video para generar conciencia @participant @CACEHmx @sinactraho @soulpancake @marcelinabautistabautista @sofianapablo @mardetavira @alfonsocuaron @emiliolezama1 @onumujeresmx @onumujeres @ilsb.ac @fondosemillas @nosotrxsmx