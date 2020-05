“Si llegamos a tener un problema lo solucionamos en vivo”: Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

Ambas son conductoras, hermosas y famosas. Trabajan en canales de televisión diferentes y quizá por todo ello, nunca faltan rumores de rivalidades entre ellas. Por eso, las mismas Inés Gómez Mont y Galilea Montijo desmintieron que estén distanciadas o molestas.

Siguen siendo grandes amigas. Y así lo aclararon en un live de instagram donde se burlaron del supuesto distanciamiento.

"La verdad no sé de dónde inventan tanta cosa. Nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido alguna diferencia que yo me acuerde".

"Ojalá no nos agarremos nunca, pero si alguna vez tenemos un problema vamos a solucionarlo en vivo", aseguró Inés.

En la misma transmisión Inés dijo sentirse aliviada luego de saber que no hay ningún problema con Galilea.

"Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?", dijo en declaraciones que reseñó la revista Quién.

Con su habitual sentido del humor, Galilea se refirió al asunto: "Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok".

"Pero lo que la gente no sabe es cuántas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado", añadió Inés.

"Estamos separadas porque hay tierra de por medio y porque ahorita no se puede viajar", señaló Galilea en otra parte de la transmisión, y es que mientras ella permanece en México, su amiga se encuentra en Estados Unidos junto a su familia.

Las presentadoras prometieron hacer una reunión virtual para celebrar el cumpleaños de Galilea Montijo, que será el próximo 5 de junio.

El rumor

EL rumor surgió porque en una columna de un periódico nacional se aseguró que Galilea e Inés estaban distanciadas sin revelar los motivos detrás de ese supuesto alejamiento.

Pero cierto es que, demás de ser amigas desde hace años, Galilea es la madrina de bautizo de la hija menor de Inés.