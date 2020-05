Meghan Markle combina un mini vestido con chaqueta de cuero y tiene el look más arriesgado de la temporada

Meghan Markle tiene un gran estilo y muchos de sus looks, aunque sean del pasado, se han convertido en tendencia para este 2020, pues siguen vigentes.

Meghan Markle tiene la mini falda floreada perfecta para la temporada La esposa del príncipe Harry es una inspiración para las mujeres en el mundo

La esposa del príncipe Harry nos ha mostrado la falda floreada perfecta para el verano y ahora ha mostrado cómo combinar un mini vestido con una chaqueta de cuero para un look rebelde.

Cuando era actriz, la celebridad sorprendió con este arriesgado look con un mini vestido blanco con algunas transparencias, y una chaqueta de cuero al estilo Michael Jackson, con mucho brillo dorado en las mangas.

Completó su espectacular look con unos stilettos grises y el cabello recogido con un moño bajo con algunos cabellos en su cara.

"Amo su look tan rebelde", "me encanta esa chaqueta", "que bella Meg amo su look", "su estilo es el mejor", "se ve tan diva la amo", "ese outfit está espectacular", "pronto podremos verla con esos looks tan increíbles", y "amé la chaqueta", fueron algunas de las reacciones al look de Meghan.

Meghan Markle muestra cómo combinar blazer con shorts para un look elegante La esposa del príncipe Harry inspira a todas las mujeres con su estilo

Otro de los viejos looks de la celebridad que ha vuelto a ser tendencia es este en el que combinó blazer con short y tacones para un look muy elegante.

