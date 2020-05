Los gustos culposos de Kate Middleton y el príncipe William

Aunque las vidas de la familia real parecen estar a millas de distancia de las nuestras, hay algunos placeres culposos de los que Kate Middleton y el príncipe William han admitido ser muy afectos. Te presentamos algunos de esos "gustitos" de los cuales puedes tener en común con la realeza.

Según reseña la revista Hello, para el príncipe William el chocolate es su delirio. Es bien sabido que el duque de Cambridge tiene un paladar dulce, y de hecho solicitó especialmente un pastel de galletas de chocolate en su boda en 2011. También, la duquesa de Cambridge reveló que William no podía dejar de comer su suministro de chocolates de pascua durante una videollamada en abril. Mientras la pareja les deseaba a todos una feliz pascua, William les aseguraba que: "Habrá mucho chocolate que comeremos aquí, ¡no se preocupen!" Con una sonrisa, Kate replicó rápidamente: "¡Sigues comiéndolo!"

Para Kate Middleton, su gusto culposo es la comida india. En una entrevista a BBC Radio, la duquesa de Cambridge explicó que su comida favorita sería el curry, antes de aclarar que el príncipe William no lo comería con ella, ya que él no es un fanático de la comida picante. La pareja aclaró que "por lo general no se ordena para llevarla al palacio, tenemos que ir a recogerla", antes de agregar en tono cómico "¡No nosotros mismos!".

Los vestidos cortos con los que Kate Middleton rompió las reglas de la reina Isabel La duquesa ha roto las reglas de la realeza pero se ha visto muy hermosa.

Para la pareja, Game of Thrones también es un gusto culposo. En una entrevista de radio con DJ Scott Mills, el duque y la duquesa afirmaron que "todos deberían estar viendo Game of Thrones" y continuaron explicando que era uno de sus programas favoritos. Poco después, fueron vistos en Berlín en una recepción con estrellas del show y se informó que William y Kate incluso habían pedido algunos spoilers al actor alemán Tom Wlaschicha, que interpretó a Jaqen H'ghar.

Te recomendamos en video