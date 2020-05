Andrea Bocelli padeció en secreto el coronavirus y donó su plasma para investigación

View this post on Instagram

. How can man hope to understand God through his own intellectual capacity? There is not enough space in the human mind to store the infinity of elements that would be required to reach such a degree of knowledge. On the other hand, those who deify coincidence are not without a God: they are simply satisfied with a divinity who enjoys rolling the dice, without reason or reproach, while those who really seek God by following their hearts, the only true path, will unfailingly find Him. . . Come può sperare l'uomo, di comprendere Dio attraverso le proprie facoltà intellettuali? Non c'è spazio sufficiente, nella mente umana, per immagazzinare quell'infinità di elementi, che l'accesso ad un siffatto grado di conoscenza richiederebbe. D'altra parte, chi deifica il caso non è senza un Dio: solo, si accontenta di una divinità che si diverte al gioco dei dadi ed a cui nulla può chiedersi, né rimproverarsi; mentre chi cerca Dio, chi veramente lo cerca, per la via del cuore, che è la sola percorribile, l'unica, che conduca alla meta, infallibilmente lo trova. . Andrea