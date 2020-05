El príncipe William confesó que la muerte de la princesa Diana le ocasionó miedos a la paternidad

En unas de las versiones más honestas del príncipe William, recientemente confesó en un documental lo que significó para él perder a su madre, la princesa Diana de Gales, y las consecuencias psicológicas que se manifestaron en su adultez.

La conversación se produjo en un documental de la BBC sobre salud mental junto con el exjugador de fútbol, Marvin Sordell, a quién le aseguró que conocer que sería padre tras la unión con su esposa Kate Middleton le generó miedo.

Pero no solo aquellos normales por tratarse de un evento que te cambia la vida sino aquellos añadidos por perder pronto a su madre cuando era adolescente.

"Creo que cuando has pasado algo traumático en la vida, como tú, que dices que no has tenido a tu padre al lado o mi madre que murió cuando yo era muy joven, las emociones vuelven a pasos agigantados. Es una fase diferente de la vida y no hay nadie allí para ayudarte. Definitivamente, me he encontrado sobrepasado en muchas ocasiones", aseguró el duque de Cambridge.

El príncipe en sus labores paternos.

En el mismo sentido, añadió que su pareja se ha convertido en una parte fundamental para superar esas dudas, con su apoyo, comprensión y consejos que no han faltado a lo largo de este camino en el que ya suman a tres pequeños a su familia: George, Charlotte y Louis.

"Kate y yo, particularmente, nos apoyamos mucho mutuamente y atravesamos juntos esos momentos y, en cierta manera, evolucionamos y aprendimos juntos", contó el integrante de la familia real según la revista Hola.

Sin embargo, el príncipe William dejó claro en la producción que está por estrenarse que igualmente es normal sentirte abrumado a lo largo del camino, especialmente cuando los fantasmas de todo lo vivido vuelven a aparecer.

"Las cosas emocionales surgen de la nada cuando no te las esperas o cuando crees que has podido gestionarlas", dijo, reiterando la importancia de contar con una esposa comprensiva, mostrando lo fortalecida que está su unión.

