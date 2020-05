El inmenso clóset de la hija de Kylie Jenner lleno con más de 30 pares de tenis costosos

View this post on Instagram

Stormi’s shoe collection (part one) | @kyliejenner via Instagram Stories | May 22, 2020 | 1) @ugg Toddlers’ Fluff Yeah Slide – Lemonade ($65) 2) @ugg Toddlers’ Fluff Yeah Slide – Coral ($65 / sold out) 3) @ugg Toddlers’ Fluff Yeah Slide – Charcoal ($65) 4) @balenciaga Kids’ Speed Trainers – Black with green ($350) 5) @balenciaga Kids’ Speed Trainers – Black ($350) #DKCStormi #DKCshoes