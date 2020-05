Kris Jenner afirma que a sus 64 años siempre está de "humor" para tener sexo

La matriarca del clan Kardashian Jenner, Kris Jenner, hizo algunas confesiones sobre su vida sexual con su novio Corey Gamble, de 39 años, en un próximo episodio de Keeping Up With The Kardashians .

Así lo dieron a conocer en un adelanto del programa de telerealidad, disponible en Youtube, donde se ve que la madre de las hermanas Kardashian y de "Las Jenner", sale a almorzar con una de sus mejores amigas, la escritora y personalidad de la televisión estadounidense, Faye Resnik.

Critican a Khloé Kardashian por el "excesivo" Photoshop en su última foto. ¡Está irreconocible! Khloé Kardashian sorprendió a todos con una inesperada transformación

En su reunión, Kris le confiesa a su amiga que debe cree que debe haber algo mal con ella porque siempre está de muy buen humor para tener sexo.

"¡Eres una chica tan mala! Estoy tan feliz por ti. ¡Corey es el hombre más afortunado del mundo!", respondió la amiga Resnik.

Jenner agradeció a su amiga darle la libertad de conversar temas que con sus chicas.

"Mis hijas me estaban haciendo pasar un mal rato, solo porque tengo una vida y soy una mujer con hormonas", aseguró Kris.

"Entonces, la única persona con la que siempre puedo hablar sobre este tipo de cosas es Faye, una de mis mejores amigas. Y sé que ella no será el tipo de persona que me juzgue y ella será quien me entienda", explicó la mamá de Kim Kardashian.

25 años de diferencia no apagan la llama

La matriarca del imperio Kardashian-Jenner se deshizo en halagos sobre su pareja y aseguró que está muy atraída hacia él, por lo que la chispa del deseo no se ha apagado en ella a pesar de ser mayor que el por 25 años.

"Corey es como una canción de Luther Vandross que camina y habla. Es muy sexy, siempre, y todo lo que quiero hacer es escuchar la música", le dijo Jenner a su amiga. "Corey está con alguien mucho mayor y creo que a medida que envejeces, se supone que no debes estar de ‘humor’”, se lamentó la famosa de 64 años.

Sin embargo, Kris encontró consuelo en su amiga, quien le hizo ver que todo esto que le pasaba era normal, pues ambas vivían en una gran etapa de sus vidas.