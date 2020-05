Hilary Duff se defiende de teoría que la señala como traficante de menores

Hilary Duff recibió terribles acusaciones de un usuario en Twitter, que afirmó que la actriz y cantante estaba involucrada en el delito tráfico sexual infantil. Sin embargo, seguidores salieron a la defensa.

El escándalo comenzó cuando un usuario de la red social compartió un hilo en el que señalaba a la ex chica Disney por imágenes que había compartido en su cuenta de Instagram.

La teoría apuntaba a que Duff dejado ver una fotografía de su hijo, Lucas, en la que aparecía sin nada de ropa y “con marcas blancas en el cuerpo”.

Según las acusaciones, esta imagen daba a entender que la protagonista de Lizzie McGuire estaba “vendiendo a su hijo”.

Fue claramente un mensaje para los demonios de las élites que su hijo está a la venta. No hay otra explicación”, escribió un usuario.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting….. whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby

— Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020