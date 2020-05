¿Para revivir el amor? Jacky Bracamontes confesó que quiere volver a protagonizar con William Levy

Han pasado muchos años pero parece que Jacky Bracamontes todavía no logra olvidar la fuerte conexión que tuvo con Wiliam Levy en la telenovela "Sortilegio" y que traspasó la pantalla.

En unas recientes declaraciones recogidas por la revista People, la actriz aseguró que le encantaría volver a trabajar con el guapo cubano en la adaptación de Café con aroma de mujer para Telemundo.

Las vinculaciones entre ambos surgieron en 2009 cuando él encarnó a Álex y ella a María José en el famoso dramático de Televisa y aunque ella lo negaría por ese entonces, más adelante reveló todo lo sucedido en su libro autobiográfico.

El texto fue publicado en 2017 y se tituló "La pasarela de mi vida", donde la también conductora de televisión explicó varios aspectos del estrellato.

Sobre Levy aseguró que estuvieron saliendo mientras este estuvo separado de su esposa Elizabeth Gutiérrez, dándose la oportunidad de dejar fluir el amor entre ambos.

"Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo", dijo.

Y parece que además de divertido fue inolvidable porque ahora expresó que le gustaría repetir la oportunidad, más de una década después, aunque su relación terminó cuando Gutiérrez volvió a quedar embarazada del artista.

"Hacer una participación especial me encantaría, si no es esa ya hay otras propuestas por ahí", expuso Jacky Bracamontes para el programa Suelta la sopa de la misma cadena internacional.

No obstante, si no llega la oferta igualmente estará atenta a la producción donde participará el galán. "Créeme que si no estoy ahí de todas formas voy a ser la primera que va a estar pegada a la televisión viendo ese proyecto", avisó.

