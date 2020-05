Ninel Conde reveló agresiones de Giovanni Medina: "Obligar a tener relaciones es violencia sexual”

Días después de ir al Palacio Nacional a pedir ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para recuperar a su hijo Emmanuel, la actriz Ninel Conde reveló las agresiones que ha recibido de su ex.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Ninel aseguró que fue víctima de agresiones físicas y sexuales por parte del empresario Giovani Medina, el padre de su hijo Emmanuel.

En la misma charla, Ninel aceptó que hubo violencia física por parte de Medina, así como sexual, pues la obligaba a tener relaciones íntimas cuando a ella no le apetecía.

El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo.

Tal como lo repasa el diario Tribuna, desde hace más de un mes la actriz emprendió una batalla legal contra Medina, pues no le permite convivir con su hijo Emmanuel, bajo el argumento de que puede contagiarlo de coronavirus.

Solo le permite algunas llamadas telefónicas y visitas sumamente controladas, en las que le pedían que no llevara su teléfono celular.

Mensajes de odio

En la entrevista de televisión, publicó dos capturas de pantalla con mensajes agresivos por parte de Medina, que decía: “Te odio maldita, cómo no te mueres, maldita mujer podrida”.

En otro mensaje le dijo:

"Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás".

Y agrega: "Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”.

Conde aseguró que durante mucho tiempo aguantó ese tipo de violencia porque quería que su hijo Emmanuel tuviera una familia.

"Como mujer aguanté , perdoné, cosa que no debe de ser …cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo".

La actriz de 43 años lamentó todo lo ocurrido y advirtió que tiene más pruebas de las agresiones de él.

“Hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que, si es necesario, se tendrán que exhibir”.