Así fue como Chayanne conoció a su esposa cuando era miss y quedó flechado

View this post on Instagram

Felicidades a todas las #MamasChayanneras en este día tan especial #10DeMayo disfruten a su mama y hay que festejarla no nada más en este día, si no los 365 días del año, en especial a la mamá de @chayanne que está con papá Dios #IrmaArce a su querida esposa #MarilisaMaronesse Felicidades mama #Chayanne🇲🇽 #ChayanneFanClubMex #ChayanneEnMexico #FansChayanne #FamiliaChayanne #chayannemovement