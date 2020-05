Jimena Barón y la China Suárez cargan contra la tendencia de las famosas a vender máquinas para la piel

Jimena Barón y la China Suárez expresaron su descontento sobre la máquina para la cara que, según famosos e influencers sirve para hacer limpiezas faciales.

El aparato, está promocionado como "la máquina que rejuvenece" y ya lo han promocionado muchas celebridades.

Sin embargo, la opinión de Barón y Suárez es que la eficacia no está validada y buscan apartarse de esa tendencia.

Hay muchos otros usuarios que acusan a la empresa de estafa.

Barón, expresó su opinión en stories de Instagram.

"Yo pienso que en vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien".

Esto era una clara referencia a la máquina que promocionan las famosas.

La cantante compartió una larga reflexión en una storie de Instagram. - Instagram

También se refirió a que había "un negocio gigante a través de la belleza".

"Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", añadió con sarcasmo.

Y "para cerrar", la mediática publicó un video en blanco y negro con un consolador al lado, del que se estaba encargando de promocionar.

La China Suárez fue más concisa pero si dejó entrever su opinión respecto a esos productos.

"No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias.", escribió en su Twitter.

Con la publicación, daba a entender que reveendedores de la marca le habían propuesto promocionar el producto.

En la lista de famosas que publicitaron la máquina de limpieza facial aparecen nombres como Chechu Bonelli , Silvina Luna , Silvina Escudero , Zaira Naira , Laurita Fernández , Marcela Kloosterboer.

