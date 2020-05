La esposa de Chayanne es toda una miss y estas fotos lo demuestran

View this post on Instagram

#DoñaMari #marilisamaronesse @chayanne @isadorafigueroa @lo_figueroa feliz día de la madre, a tu madre, que Dios la bendiga, por ser seres tan iluminados, con la capacidad que Dios les dio, de generar una vida y de donar su propia vida.GRACIA @isadorafigueroa POR COMPARTIR CONONOSTRO ESTE REGALO! ABRAZOS ACA EN BRASIL @teamchayannebrasil los amamos!.