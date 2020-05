Úrsula Strenge regresa a la televisión, ¿a qué canal?

View this post on Instagram

Hoy será un cumpleaños diferente pero estoy segura que lleno de amor y bendiciones de todos quienes te amamos. Hoy te reitero mi amistad incondicional y mi gratitud por todo lo compartido. Te adoro mi Heni ♥️ celebra esta nueva vuelta al sol 🌟🥰 🥳🍷 @henrybustamant