Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef se demuestran su amor con su apasionado beso

View this post on Instagram

-EL BESO- De #rickymartin y su esposo #jwanyosef en el nuevo video de #residente. " antes que el mundo se acabe" , el video consta de 113 besos de estrellas del cine y la musica, aparte de ricky y su esposo, aparecen estrellas como Zoe Saldaña y su esposo, #benaffleck y su pareja #anadearmas y la actriz dominicana #nashlabogaert . 📸screenshot