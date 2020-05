Aseguran que los príncipes William y Harry se han reconciliado y están más unidos que nunca

View this post on Instagram

Os príncipes William e Harry parecem estar mostrando que é possível tirar algo de positivo da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. Os irmãos, que andavam com a relação estremecida há alguns meses e pouco se falavam, parecem ter sido tocados pelo momento difícil e, segundo, a correspondente Kati Nicholl, do programa Enterteinment Tonight, dos Estados Unidos, eles voltaram a se falar com frequência. Quem está feliz com isso é o príncipe Charles, que já teve coronavírus, e também se animou em conversar com os herdeiros através de videochamadas. Vem saber mais detalhes sobre o assunto no @portalestrelando – link na bio! (📸: @kensingtonroyal ) . . . #principeharry #principewilliam #coronavirus #quarentena