Khloé Kardashian rompe el silencio sobre los rumores de embarazo

Khloé Kardashian no solo ha tenido que lidiar con la presión lógica que la sociedad vive por el coronavirus, sino que además se ha visto afectada por los rumores que afirmaban que estaba esperando su segundo hijo.

Pero ahora rompió el silencio y se defendió de los comentarios al respecto, asegurando que no está embarazada. Lo hizo mediante contundentes mensajes en Twitter.

"No voy mucho a las plataformas sociales en estos días y esta es una de las razones principales por las que me mantengo alejada. Las cosas enfermas y dolorosas que la gente dice. Me disgustan tantas cosas que estoy viendo. Las personas de juran que saben todo sobre mí. Incluyendo mi útero. Enfermos", comentó molesta en la red social.

The nasty things you’re saying about me over A RUMOR! I have seen so many hurtful/despicable stories and tweets about me over a false story. And if it were true…. it’s MY LIFE, NOT YOURS.

— Khloé (@khloekardashian) May 13, 2020