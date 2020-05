Bad Bunny y su nuevo disco encabezan la portada de The Rolling Stone

El cantante de música urbana Bad Bunny logró encabezar la portada de la prestigiosa revista The Rolling Stone. El reguetonero y su nuevo disco son la sensación de esta editorial en sus versiones inglés y español.

Jason Fine, el editor de la revista informó que hacía algún tiempo se tenía en mente la posibilidad de que el artista fuera estuviera en portada. No obstante, fue hasta este año, luego de que Bad Bunny sacara su nueva producción discográfica- que se tomó la decisión.

Ricky Martin describes him as a queer icon; I describe him as an agent of chaos. Bad Bunny is on the June cover of Rolling Stone.https://t.co/eL8JtZshQk pic.twitter.com/i4PONlzJz7

— Suzy Exposito (@HexPositive) May 14, 2020