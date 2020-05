Luis Fonsi confiesa toda la verdad sobre su divorcio con Adamari Lopez a diez años de los escándalos

El confinamiento ha hecho que los artistas abran sus corazones y relaten las historias más conmovedoras de sus vidas, tal es el caso de Luis Fonsi quien, luego de una década, decidió revelar la verdad sobre su divorcio con Adamari Lopez.

El intérprete de Despacito relató lo complicado que fue sobrellevar la separación ya que esta se hizo pública y confesó que en el proceso vivió momentos muy duros.

Explicó que sufrió por las opiniones negativas que muchas personas emitieron sobre él, especialmente luego de las declaraciones de Adamari, con las que reveló detalles del punto de quiebre del matrimonio.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil”, fueron las palabras de Fonsi durante el programa de Facebook El break de las 7 con Chiquinquirá Delgado.

El artista habló sobre los peores comentarios que se han dicho sobre él y aunque no especificó, mucho pueden recordar las críticas del público desatas a partir de las declaraciones de Adamari.

“Me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad”, fueron las palabras de la conductora que desataron la polémica.

Diez años después, el músico dice: "Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso”.

“Yo digo: ‘¿Sabes qué? Me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero ¿sabes qué? Si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa”, afirmó el cantante.

