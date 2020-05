¿Qué es lo primero que hará Gabriela Pazmiño al regresar a Ecuador?

View this post on Instagram

Aquí le dejo esta deliciosa receta, Papas en salsa blanca gratinados acompañado de camarones 🍤 salteados en verduras y polvo de ajo….. Ingredientes para las papas: papas, 1 litro de leche, 2 cucharadas grandes de margarina, media taza de harina, queso rayado, queso parmesano, sal y nuez moscada. Preparación: cortar la papa en rodajas y ponerlas a hervir durante 5 minuto, colarlas y ponerlas en un pyrex engrasado con margarina. preparación de la salsa blanca: En una olla derretir dos cucharada grande de margarina, una vez derretida agregarle la media taza de harina y empezar a mezclar con una chuchara de palo, una vez mezclado ir agregando poco a poco la leche sin dejar de mover para que no se haga grumos agregar sal y nuez moscada a tu gusto, estará lista cuando la veas espesa, luego ir armando en el pyrex, la primera capa de papa, luego la crema, luego el queso rayado, de ahí nuevamente la papa, la crema y el queso hasta que al final le pones el queso parmesano lo llevas al horno a 300g y dejas que se termine de hacer y dorar por unos 40 minutos. Ingredientes para los camarones salteados en polvo de ajo: camarones, cebolla perla, zanahoria, brócoli, polvo de ajo sal a tu gusto. Preparación: En una cacerola agregar aceite y refreír la cebolla con el brócoli y zanahorias que previamente las has puesto a hervir, mezclen bien, dejar un espacio en la sartén y ponerle el polvo de ajo y de ahí agregar los camarones que los has aliñado con sal un poquito de mostaza y pimienta; mezclar todo y listo ahora si a servir y buen provecho ❤️