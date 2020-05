El enternecedor mensaje que le dedicó Joy Huerta a su esposa por el día de las madres

La cantante Joy Huerta no dejó pasar la oportunidad de celebrar su primer día de las madres junto a su pareja, Diana Atri, a quien le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

La vocalista del dúo Jesse & Joy se había cohibido en el pasado de mostrar su vida personal pero eso parece haber cambiado pues recientemente ha compartido a su bebé y también ha hablado sin tabú sobre su relación.

La cantante ha compartido varias fotografías junto a la productora. - Instagram

En esta ocasión, confesó la gran aventura que ha sido para ella compartir sus vidas y formar la familia que siempre soñó, denominándola "mi amor bonito".

"Verte en esta faceta de madre es mi privilegio mayor. Me has dado la familia más hermosa que pudiera existir y ser madre contigo; es la etapa más maravillosa que jamás soñé vivir. No cabe en mi cuerpo mi amor por ustedes y tampoco la gratitud que tengo por ser tan afortunada", escribió la intérprete de "Mañana Es Too Late".

Su historia de amor

El año pasado, Huerta compartió para sus fanáticos que su esposa, productora de profesión, estaba embarazada de su hija llamada Noah, recibiendo el apoyo de todos según Radio Agricultura.

“Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad”, expuso en ese entonces.

Cuando hizo ese anuncio Joy Huerta aseguró que tenían siete años de relación, en medio del asombro de la opinión pública, pues la artista siempre fue muy cuidadosa de su vida íntima, sin revelar su orientación sexual.

Noah nació el pasado 28 de mayo de 2019 y desde entonces ambas se han abierto más sobre su vida familiar.

Te recomendamos en vídeo: