'Sigan inventando historias': Karla Panini responde a la familia de Karla Luna

Durante las últimas semanas, el conflicto entre Karla Luna y Karla Panini ha dado mucho de qué hablar, pues la familia de Luna publicó un video en el que cuenta lo que pasó con las ex lavanderas. Por esta razón, Panini fue duramente criticada en redes sociales, pero en esta ocasión no se quedó callada y publicó un video en el que afirma que no necesita mostrarle nada a nadie.

La familia de Karla Luna aclaró algunos detalles sobre la traición de Karla Panini y Américo Garza. "Desde un principio mi mamá siempre dijo la verdad, yo como hija tengo que salir a defenderla", mencionó la hija de Karla Luna.

Tras las declaraciones de la familia, así como la revelación del polémico audio, Karla Panini mencionó que actualmente hay temas muchos más importantes de los que se debe hablar y señaló que no le interesa que sigan inventando historia.

"Como que siento que no hay nada que decir, ni nada que hablar y a mí me traen de tema como si yo fuera algo muy importante, la neta no, soy cero importante y la neta ni al caso, cuando hay noticias mucho más importantes en este momento", destacó Karla Panini en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Pero eso no fue todo, ya que la comediante y conductora aseguró que n tiene que demostrarle nada a nadie. "No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz! Sigan inventado historias…..", escribió.

No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz!

Sigan inventado historias….. — paniylachabella (@paninychabela) May 9, 2020

En el video publicado por la familia de Karla Luna, quien falleció en 2017 debido a cáncer de matriz, se puede escuchar un audio en el que Luna le reclama a su ex compañera.

"Tú destruiste mi matrimonio Karla. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas", mencionó Karla Luna, quien después aseguró que Panini podrá ser muy bella pero lo más importante es la belleza interna.

