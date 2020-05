Selena Gomez compartió cuáles son sus películas de terror favoritas para ver durante la cuarentena

A través de un live en Instagram, Selena Gomez hizo una lista de diversas películas para entretenerse durante la cuarentena a causa del coronavirus, enfocándose en el género de terror. La cantante nombró las que considera sus favoritas y las más terroríficas, además de darle a sus seguidores un vistazo a las películas de terror que había comprado en su Apple TV, según reseña la revista Elle.

"Recomendaciones de películas de miedo", comenzó Selena. "De acuerdo, The Hunt. The Hunt es muy, muy buena".

Seguidamente mostró los títulos que había comprado en su Apple TV luego de lidiar un poco con la plataforma donde se alojan las películas.

"Películas de miedo es lo que estamos enfocados", dijo. "Day of the Dead; Frozen randomly; 2010, esa me asustó bastante; Hereditary; Haunt; The Hunt; Hounds of Love, Australia, te amo Australia. Ready or not: tan buena, eso fue increíble. Sweetheart, no diré ni la mitad de esto, no conozco el umbral de algunos de mis espectadores en este momento. Pero en cuanto a thrillers, American Animals; Alice Creed; me gusta Hot Summer Nights; Knives Out ¿todos vieron esa? Es buena", agregó la cantante.