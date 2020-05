Adele podría convertirse en la nueva Barbie humana y estas fotos lo demuestran

View this post on Instagram

I think this will be my favorite photo until she come back 😍🤩❤️ sorry if i post it again but i love it × × × × #adele #billieeilish #25 #Brunomars #rihanna #Youtube #Amazing #Music #Record #bryonce #drake #nickiminaj #kyliejenner #justinbieber #UK #NY #Highnote #kimkardashian #ladygaga #cardib #voice #nickiminaj #arianagrande ×