Selena Gomez tendrá su propio programa de cocina en HBO MAX

Al igual que la mayoría de las personas, Selena Gomez está pasando mucho de su cuarentena en la cocina. También está buscando pulir sus habilidades culinarias durante la pandemia, y está apunto de recibir un poco de ayuda.

Y es que HBO Max acaba de ordenar un proyecto de cocina sin título, protagonizada por la cantante de "Rare".

Según el portal Vulture, la premisa del show se basa en que cada episodio, Selena Gomez invitará a un chef diferente a su casa, compartiendo consejos, trucos y todo lo que necesita para poder alimentar a sus amigos después de la pandemia.

"Siempre he sido muy honesta sobre mi amor por la comida", dijo Selena en un comunicado de prensa. "Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas que si tuviera otra carrera, qué haría, y yo respondí que sería divertido ser un chef. Definitivamente no tengo la formación formal. Como muchos de nosotros mientras estamos en casa, me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina".