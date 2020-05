Adamari Lopez nos enseña cómo pintarnos el cabello en casa para decirle adiós a las canas

Adamari Lopez ha sorprendido a sus seguidores y ha dado una gran lección de amor propio al mostrar sus canas sin pena.

A través de su Facebook la conductora publicó un video en el que mostró la realidad que vivimos muchas mujeres durante la cuarentena que no hemos podido ir al salón de belleza y pintarnos el cabello.

"Estoy como todas en la casa tratando de ver cómo quitarme las canas. No sabía que tenía tantas en mi cabello, pero me he visto tantas que dije 'tengo que llamar a mi peluquero Fabián para que me diga como me puedo quitar todo esto' porque a veces me quiero recoger el cabello en el show y así no se puede".

En el video mostró cómo pintarse el cabello desde casa, siguiendo las instrucciones de su peluquero.

"Voy a empezar dividiéndome el cabello en 4. Después me dijo que si tenía vaselina me colocara alrededor del cuero cabelludo para que la piel no se manche, también puedes usar shampoo o acondicionador para eso", explicó.

Indicó que los materiales que vas a necesitar son el tinte, activador, guantes, brocha y envase.

"Todo el tinte lo debes mezclar en el momento que estés lista para aplicarte el tinte porque si no no funciona. Luego debes pesar el tinte porque según me dijo Fabián lo que pese el tinte es la cantidad de onzas de activador que debes echar para que funcione".

Y siguió explicando "Ya con el tinte y el activador voy a remover para que se mezcle bien y al tenerlo listo aplícalo en la raíz. Una cosa que me dijo es que no tengo que añadir el tinte en todo el cabello solo en la raíz y otra cosa es que no tengo que meter toda la brocha hasta abajo".

Y recalcó que "hay que seguir dividiendo el pelo pero en partes muy finitas, no puedes agarrar mucho cabello porque sino no te va a quedar bien, y cuando esté aplicado déjalo unos 45 minutos, dependiendo del tinte y listo".

