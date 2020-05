Taylor Swift sorprende a una enfermera con un increíble regalo

Una enfermera que trabaja en la primera línea de la pandemia de coronavirus en la ciudad de Nueva York recibió una nota manuscrita de su ídolo Taylor Swift.

Como miles de otros trabajadores médicos valientes, Whitney Hilton viajó desde su estado de origen de Utah hasta el epicentro del brote para prestar una mano en un momento de necesidad.

La autodescrita "enfermera de día, Swiftie siempre" nunca esperaba que su historia se abriera camino hacia la cantante, pero la ganadora del Grammy le ha puesto el ojo a sus fanáticos durante la crisis de salud mundial.

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC 🗽to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. 😍 pic.twitter.com/FqGMsZGixs

