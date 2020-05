Kim Kardashian deja evidencias sobre cómo se ve sin bronceado

Kim Kardashian compartió un video de ella misma maquillándose, y sus seguidores notaron rápidamente que había algo un poco raro en las imágenes.

"No me juzguen por mi mano pálida", dijo ella en un video que colgó en las historias de Instagram mientras se aplicaba brillo de labios. Hay una diferencia notable entre la sombra del maquillaje en su cara y el tono de la piel de su mano.

Es posible que la estrella de "Keeping Up With The Kardashians" no se esté bronceando tanto como ella lo desea, básicamente porque está pasando más tiempo en el interior debido a las directrices de distanciamiento social, pero, por supuesto, las personas tenían pensamientos sobre por qué necesita broncearse tanto.

Muchos expresaron que la foto era un ejemplo de blackfishing, o de mejorar su apariencia a través de maquillaje y peinados para aparecer como si tuviera herencia afroamericana.

Kourtney Kardashian considera que el show Keeping Up with the Kardashians es un "ambiente tóxico" Retornó a las grabaciones pero con polémica añadida

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad y comenzaron a comentar al respecto. "¿Por qué no usa su color de piel real en lugar de hacer que las sombras sean demasiado oscuras para ella? Las preguntas necesitan respuestas" dijo un usuario de Twitter. "Ella está tan en negación de su verdadero color de la piel", escribió otro.

Te recomendamos en video