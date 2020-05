5 cosas que Chris Evans ha hecho en esta cuarentena que nos enamoran

Chris Evans se ha convertido en uno de los actores más populares en Hollywood de los últimos años. No sólo es muy guapo sino también carismático y sobretodo, noble.

Durante años, se ha tomado muy en serio su papel como el Capitán América, convirtiéndose en un héroe en la vida real. Ahora, el actor nos ha enamorado con su ser durante esta cuarentena por estas razones.

Chris ha sido conocido por ser el soltero más cotizado del momento pero aunque aún no tiene una pareja que le robe el aliento, él no ha estado solo esta cuarentena pues tiene a su perro Dodger. La estrella ha compartido con sus seguidores diferentes momentos a su lado lo que demuestra que tiene un gran amor y respeto por los animales.

"Le aseguré que sabía lo que estaba haciendo. Al principio parecía escéptico, pero con la ayuda de algunas golosinas, lo convencí", compartió Evans en una divertida foto donde intenta cortarle el pelo a su perro.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.

It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.

(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3

— Chris Evans (@ChrisEvans) May 4, 2020