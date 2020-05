Aracely Arámbula le canta al desamor al lado de Gloria Trevi

View this post on Instagram

Súper emocionada #Miarafamiliabella porque ya es una realidad este sueño de volver con ustedes en la piel de #LaDońa con la segunda temporada y ademas con el enorme gusto de entregarles una súper canción escrita por mi adorada @gloriatrevi ✨👌🏻👏🏻🍀🎊💃🎼con la fortuna de cantarla juntas gracias Gloria bella por todo tu a talento y cariño y por aceptar estar conmigo en esta historia que amo y que hice con toda el Alma #GRACIAS 😘 que lindo coincidir ! mañana la escucharán como primicia “Obsesión !!! en el estreno de #LaDońa2 9 pm / 8c solo por @telemundo #[email protected] 😂🙏🏻✨🍀💃💃🎊🎼😘😘