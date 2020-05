Filtran foto de Scott Disick en rehabilitación por abuso de sustancias

View this post on Instagram

#ScottDisick está furioso porque ha sido traicionado por el centro de rehabilitación en el que se ha estado quedando, se ha retirado y va a demandar. Scott se ha alojado en el All Points North Lodge en Edwards, Colorado desde el martes pasado. Pues se dice por abuso de sustancias Su abogado #martinsinger dice que Disick NO estaba allí para tomar coca y alcohol. Él dice: "En un esfuerzo por finalmente llegar a un acuerdo y lidiar con el dolor que Scott ha estado sufriendo en silencio durante muchos años debido a la muerte súbita de su madre, seguida de la muerte de su padre 3 meses después, Scott tomó la decisión para registrarse en un centro de rehabilitación la semana pasada para trabajar en sus traumas pasados ​​". Se nos dice que estaba en cuarentena en Los Ángeles solo y le dio tiempo para darse cuenta de que no había lidiado adecuadamente con la muerte de sus padres. En cuanto a la foto de Scott que fue tomada dentro de las instalaciones de rehabilitación, Singer dice que es una escandalosa violación de HIPAA. El equipo de Scott cree que la foto fue tomada por un miembro del personal y no por un paciente, y eso podría desencadenar un enjuiciamiento penal. Nos dijeron que la foto fue tomada de Scott cuando se registró en las instalaciones. Tan pronto como se enteró de la fuga de fotos, Scott inmediatamente llamó a un automóvil para que lo recogiera, y ahora salió de las instalaciones y regresa a Los Ángeles. Aunque Disick and Co. sostienen que esto no tiene nada que ver con las drogas o el alcohol, ha luchado con los años, dentro y fuera de la rehabilitación al menos 3 veces … sin mencionar al menos una hospitalización como resultado del uso de sustancias. No fue hasta que comenzó a salir con la ex de Justin Bieber, Sofia Richie, en 2017 que limpió su acto. Su estado actual de relación es confuso, pero aún se juntan. Vía: #tmz