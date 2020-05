Circula foto de la reina Letizia cuando niña y sorprende el gran parecido a la princesa Leonor

Una imagen de la reina Letizia cuando tenía 5 años circula en las redes y ha sorprendido al mundo entero por el increíble parecido con una de sus hijas.

La princesa Leonor reaparece y da clases de elegancia con camisa y pantalón La joven lució hermosa y muy elegante como siempre.

En la imagen aparece la reina con el cabello suelto y una tímida sonrisa, muy hermosa, y es idéntica a su hija mayor, la princesa Leonor.

No quedan dudas del gran parecido de la princesa Leonor con su madre, tanto como cuando era pequeña como ahora a sus 14 años.

"Wow es la misma cara de Leonor", "ahora ya no se parecen, pero cuando pequeña era idéntica", "ya no quedan dudas a quién salió la princesa", "es que son dotas de agua", "no pensé que la reina se viera así cuando pequeña", y "no puedo creer el parecido igualita", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

No queda duda que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía heredaron la belleza, estilo y elegancia de su madre Letizia, y así lo demuestran en cada aparición, en la que deslumbran a su corta edad.

Los looks sofisticados de la princesa Leonor que han mostrado su lado más fashion La joven ha demostrado que tiene un gran estilo a su corta edad.

Hace unos días, la princesa y la infanta reaparecieron en redes para enviar un mensaje de agradecimiento al personal médico que está jugando un papel heroico en la lucha contra el Covid 19.

A través de las redes de la Casa Real de España fue publicado un video grabado en el palacio de La Zarzuela, en el que aparecen la princesa Leonor junto a su hermana, la infanta Sofía con un emotivo mensaje.

"Hola, llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida de la mejor manera posible. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores y familiares y lo están pasando muy mal. Todos sois importante gracias", dijo la hija mayor de los reyes de España, ganándose la admiración del mundo entero.

