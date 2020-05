Kylie Jenner rompe la cuarentena con su mejor amiga y recibe miles de críticas

Kylie Jenner ha sido blanco de críticas en los últimos días tras los videos e imágenes que ha publicado en redes en los que demuestra que rompió la cuarentena con su amiga Stassie.

Y es que cuando comenzó la cuarentena debido al Covid 19 la famosa celebridad se mostraba desde su casa con su hija Stormi e invitaba a sus seguidores a estar en casa también seguros, manteniendo el distanciamiento social.

Pero, hace unos días fue captada en la calle sin maquillaje, con ropa deportiva y sin mascarilla, y además se mudó a una lujosa mansión de 36 millones de dólares que adquirió en medio de la crisis.

Y además de presumir su nuevo hogar con una enorme piscina, cancha de tenis, gimnasio y lujosas habitaciones, se ha mostrado junto a su amiga Stassie, quien ha pasado unos días con ella, rompiendo así el distanciamiento que habían mantenido.

Las dos amigas han grabado videos de Tik Tok imitando a las hermanas Kardashian, bailando, y hasta tomando shots de alcohol mientras están con la pequeña Stormi, por lo que ha sido criticada.

"No puedo creer que esta chica sea tan irresponsable", "metió a su amiga en su casa y no sabe si puede tener Covid 19", "mee encanta cómo el distanciamiento social no se aplica a las celebridades", "Kylie está desatada, parece que viviera una vida de soltera y no como madre preocupada", "ya no queremos ver tus lujos y menos en estos momentos en los que muchos mueren de hambre", son algunas de las críticas por parte de sus seguidores.

