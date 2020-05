Esposa de Will Smith se dio cuenta durante la cuarentena que no lo conocía

Después de 23 años de casados, Jada Pinkett Smith, reveló que fue solo durante el confinamiento de la cuarentena que se dio cuenta de que conocía a WIll Smith. En su programa “Red Table Talk reveló cómo es la vida de su casa durante esta época de confinamiento.

La mujer le dijo su hija, Willow, y a su madre, Adrienne Banfield Norris, que la vida que llevaba la tenía tan ocupada que no conocía al verdadero hombre debajo de su gran personalidad.

“Debo ser honesta. Creo que una de las cosas que me he dado cuenta es que no conozco a Will en absoluto”, dijo Pinkett Smith a su invitado en el programa, el pastor John Gray. Y agregó: “Siento que hay una capa a la que llegas. La vida se llena y creas estas historias en tu cabeza, y luego te aferras a estas historias y esa es tu idea de tu pareja; no es ese quien es tu pareja”.

Solo en la intimidad nos conocemos

Tanto Will Smit como su esposa llevan una vida muy agitada. Tanto que no tenían casi tiempo de compartir juntos. Todo cambió durante la cuarentena.

A pesar de que los dos comparten dos hijos y han estado unidos en matrimonio durante tantos años, Pinkett Smith dijo tanto ella como Will “están pasando por el proceso”. Se refirió a que tenía que disolver todas esas historias e ideas que tenía de su esposo para poder saber realmente quién es él.

Solo en la intimidad, aseguró la esposa de Will Smith, cuando verdaderamente se conocen a las personas. Aseguró que ambos están aprendiendo a amarse a sí mismo para poder darse el amor que se merecen. “Déjame decirte, eso ha sido algo grande, estar casado con alguien durante unos 20 años y darme cuenta de que no te conozco y que tú no me conoces y también de que hay un aspecto de ti mismo que tú tampoco conoces”, agregó.

