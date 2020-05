Danna Paola se inspiró en la cuarentena para hacer nueva canción

Danna Paola ha compartido mucho de lo que ha hecho durante el aislamiento preventivo por el coronavirus, pero había algo que se tenía callado y es la realización de una nueva canción inspirada en la cuarentena.

La actriz y cantante anunció desde la noche del jueves en las historias de Instagram que haría un live por TikTok para lanzar el nuevo tema llamado Contigo y que respondería todas las preguntas a sus seguidores.

“La compuse con mi amigo Issac y me hace muchísima ilusión poder compartir algo con alguien tan talentoso”, dijo en la red social de moda.

Y agregó:

“Habla de cuánto extrañamos a las personas que están lejos en este momento. Pero no quería una canción triste, quería que nos hiciera a bailar, que nos pusiera una sonrisa en la boca”.

Además asomó que el nuevo tema tendrá una causa humanitaria de lo que no dio detalles.

“Les contaré en un video de todo el movimiento que hay detrás, porque hay algo muy importante que les voy a estar contando poco a poco”.

Con el característico ritmo bailable que Danna Paola ha usado en sus últimas canciones, Contigo, toca temas como el miedo que ha inundado a la sociedad por el avance de esta pandemia.

Letra

La canción dice: “Ya no veo las noticias, no. No mido el tiempo, ni los días. Tú tan lejos, yo solita; toca quedarse en casita. Estando en peligro y no hay marcha atrás; cuidando al perro y a mi mamá; si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me pasa”.

“Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo”.

A menos de un día de estrenado el video lyric en YouTube, ya alcanzó más del millón de reproducciones y está de número 9 en las tendencias de esa misma plataforma.

