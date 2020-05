Bad Bunny reacciona a las acusaciones de abuso sexual de un integrante de su equipo

Un miembro del equipo de trabajo del cantante Bad Bunny, identificado como Jesús Hernández, fue acusado de abuso sexual por lo que rápidamente el artista salió a aclarar la situación manifestando su postura al respecto.

Conocido como Chu o Chucheto, su nombre se vio vinculado en medio de la campaña "Ni una más" que se lleva a cabo en Puerto Rico y que ha propiciado las denuncias de pedofilia, violaciones y acosos de promotores de espectáculos y profesores de universidades locales, reportó People.

El cantante se mostró muy tajante al respecto. - Instagram

Por este motivo, el 'Conejo Malo' condenó las acciones de las cuales se le acusa y aseguró que romperá la relación laboral con el presunto agresor.

“Lo primero que digo es que sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas si así lo sienten. Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil", comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

"Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí, aunque se que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción", aclaró el intérprete de "Callaíta".

Del mismo modo, contó que no tolera ese tipo de actos y por eso siempre ha tratado de apoyar iniciativas a favor de víctimas de violencia sexual, bullying y a la comunidad LGBTQ, según el mismo medio.

"En mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se hará lo que se tiene que hacer. Mientras que a otros hace mucho los alejé de mi círculo por otras razones, aun así duele saber todo esto", añadiendo que para él ha sido difícil enterarse de lo que estaba sucediendo en su entorno.

Asimismo, Bad Bunny manifestó que a pesar del "estereotipo del género musical que interpreto”, está comprometido en luchas que vayan a favor de la mujer y que lo sucedido solo corresponde a una conducta individual.

