Aislinn Derbez recuperó su cuenta de Twitter y recibe comentarios crueles

La actriz Aislinn Derbez pasó tres años sin publicar en la red social Twitter porque tenía la cuenta hackeada, pero ya hace dos días anunció la activó y no se hicieron esperar los comentarios crueles.

"No respondan mensajes directos que les leguen de mi cuenta. Está hackeada", fue el último tuit que envió la actriz de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, el 11 de julio de 2017.

No respondan mensajes directos que les lleguen de mi cuenta. Está hackeada. — Aislinn Derbez (@AiSlinn_Derbez) July 11, 2017

Y sus seguidores comenzaron a lamentar lo sucedido, y muchos otros enamorados de la bella actriz, bromeaban: "¿En serio no eras tu la que me escribió que me quería conocer? y yo ha me divorcié, ahora ¿qué hago?", "Yo ya te envié mis nudes".

Pero no siempre los mensajes son bromistas y cómicos. Al anunciar su regreso comenzaron los haters a hacer comentarios ácidos.

😱😱😱después de 3 años por fin recuperé mi twitter!!!

ya estoy de regreso 🌈 — Aislinn Derbez (@AiSlinn_Derbez) April 29, 2020

"Ojalá también recuperes tu matrimonio", "Ahora recupera a tu esposo que te amaba tanto","¡Qué bien, ahora recupera tu dignidad", son algunos de los comentarios pesados en esa red.

La hija del comediante Eugenio Derbez comenzó a usar de nuevo la cuenta esta semana para promocionar su nuevo podcast llamado La magia del caos, un espacio de entrevistas sobre la autosuperación, disponible en YouTube, Spotify y iTunes.

Divorciados pero no separados

En su nuevo podcast, Aislinn Derbez, tuvo una sesión de preguntas y respuestas y la también modelo de 33 años, fue cuestionada por uno de los usuarios sobre si estaría dispuesta a grabar un capítulo de su programa junto al padre de su hija Kailani, Mauricio Ochmann.

A ello la artista mexicana le respondió sin dudarlo, con un rotundo sí. Pero aclaró: “ Sería cuando estemos listos, yo creo que si”.

La actriz desde el anuncio de su divorcio ha dejado claro que la separación no se ha debido a falta de amor de ninguno de los dos y aseguró también que ambos seguirán teniendo una relación cercana.