Atacan a Adamari Lopez por este look de traje y es momento de frenar las críticas

Adamari Lopez es una de las conductoras más queridas y seguidas de la televisión, pues es una mujer guerrera que venció el cáncer y ha salido adelante ante todos los obstáculos que ha tenido en la vida.

Sin embargo, recibe muchas críticas a través de las redes sociales debido a sus looks, y uno de los más recientes outfits que lució en 'Un Nuevo Día' desató los ataques contra ella nuevamente.

La puertorriqueña se vio muy hermosa con un espectacular traje azul muy original, con mangas largas, amarrado a la cintura y tacones color nude.

Aunque lució fantástica y elegante, la conductora recibió crueles críticas por su look, demostrando el peor lado de las redes, algo que sin duda debe parar.

"Pues será la perspectiva de la foto porque no le favorece ni da gracia a su figura", "Que cambie su asesora de imagen pero rápido", "creo que no le favorece a su figura. Esta mal asesorada Adamari", "Ella se pone cosas que no le favorecen en nada. Mucha manga , vuelos y demás", y "Quien la viste no le ayuda", fueron algunas de las crueles críticas en las redes.

Lo más impactante es que la mayoría de las críticas vienen de mujeres, y es algo que debe parar, pues no deberíamos atacarnos entre nosotras mismas, al contrario, tenemos que apoyarnos.

