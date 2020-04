Laura Bozzo se muestra recién levantada y sin maquillaje a sus 68 años y recibe halagos

Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al mostrarse recién levantada, al natural y sin una gota de maquillaje en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram la presentadora publicó un video en el que se mostraba sencilla y confesó que se le quemaron las pestañas por usar en exceso postizas.

"Buenos días a todos, así me levanto, no se asusten, esta soy yo, las pestañas se me desaparecieron por estar usando pestañas postizas se me quemaron casi las pestañas pero ya me estoy echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer", dijo la peruana.

Aunque recibió algunas críticas, la mayoría de los comentarios fueron positivos y la felicitaron por mostrarse al natural.

"Yo no me asusto, porque la mayoría de mujeres así se ven sin maquillaje 🤷🏻 valiente la señora 👏👏👏", "Dios mio, la gente y sus comentarios absurdos, por eso este mundo está en el caos que hoy vivimos", "Bella 👌😌!!!! Todas nos levantamos Asi 😊, las que digan lo contrario, Mienten 😆!!! Bonito Dia ☀️!!", y "Te ves muy bien sin maquillaje Laura Bozzo tu cutis está muy limpio".

Además, envió un mensaje muy positivo a sus seguidores en medio de la crisis que vivimos. "Levántense, abran los ojos y den gracias a Dios por un día más de vida".

