La infanta Sofía cumple 13 años y estas fotos muestran por qué la amamos

Y como ven a nuestra hermosa infanta sofia con el color de ojos de su hermana. Aclaro que esto no es con intención de ofender a la infanta, si no por el contrario es algo que ustedes me habían pedido que hiciera, y por el hecho de que muchas personas llaman fea o no es tan bonita como su hermana le dicen a Sofía por no tener el color de ojos de su padre y su hermana. Y para seguirles recordando, si no saben o no estás enterados, Obvio no soy la princesa ni la infanta, ninguna de Ellas tiene, cuentas oficiales en Instagram, todo lo que ve en Instagram de fotos y vídeos de ellas, es publicado por personas que seguimos a la familia Real. Como también existen otras cuentas que se hacen pasar por ellas, y la gente les cree, pero repito ninguna de ellas tienes redes sociales. La única cuenta oficial es la de Twitter, de su majestad el rey. Ojalá no caigan en engaños, y sepas que todo el contenido que se encuentra en Instagram, son hechos personas seguidores de la familia Real española. Buen día.