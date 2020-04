Las imágenes más virales de Vito Muñoz y su hermosa esposa

View this post on Instagram

No pierdan su tiempo COJUDAMENTE (perdón pero es la palabra precisa) diciendome : Viejo , eso me hizo sabio. Feo , tengo un ego infinito que ni se imaginan. Que me buscan por el dinero, no me ofenden a mi , sino a la mujer en general Poco caballero, porque me sé defender. Mujeriego , lo fuí , pero de frente. No hago nada por la espalda , porque NO SOY MOJIGATO. Ahora casado, todo gira alrededor de mi esposa a la que amo y respeto. Digan lo que les de la gana. Jajaja. Yo sè PERFECTAMENTE porque descargan ese veneno . Me causa gracia, porque si supieran lo que pienso de los insultadores, lo harian el doble. Les repito , pierden el tiempo, a mi lado está Dios , en el cielo mis padres , en la tierra bien puestos mis pies , a lado de mi esposa , mi familia y mis amigos. Dediquesen a trabajar, a cuidar su salud , a estudiar, a crecer y a sanar su corazón.