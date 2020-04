Maykel celebra el nacimiento de su sobrina con lágrimas en los ojos

Maykel no contuvo la emoción al contar la noticia maravillosa de que ya es tío de la pequeña Noah, quien nació el pasado fin de semana.

En su cuenta de Instagram dijo que esta es una bendición para él y que no había parado de llorar, a la vez que adjuntó un video contándolo todo.

Él destacó que Noah tendrá unos excelentes padres y que será una niña muy feliz junto a toda la familia.

"Soy tiooooooooooooooo

No tengo palabras, he llorado demasiado de la felicidad, te amo con mi vida @michucd vas a ser una madre increíble.. llena de muchos valores y sacrificios y se que todo lo que vivimos y aprendimos se lo vas a enseñar a mi sobrina Noah Felicitaciones al Che @iamjhonnyg que por fin cuajó solo quiero decirles que aquí estaré para ustedes siempre.. gracias Dios por darme la oportunidad de ser tío.. no tengo palabras para describir lo que siento.. bienvenida Noah, mi sobrina", escribió en el post.