Diego Boneta confirma la muerte de un integrante de la serie Luis Miguel por coronavirus

Diego Boneta, quien protagoniza al cantante Luis Miguel en la serie homónima, dio detalles de la segunda temporada de la producción que conquistó a todos en 2018, y que de momento tuvo que paralizarse por la crisis de coronavirus.

Y no solo ha afectado a esta sino a miles de grabaciones y estrenos alrededor del mundo que esperan una pronta resolución de la pandemia. Sin embargo, también sintieron los efectos de la enfermedad al perder a un participante de la serie que fue contagiado.

El actor mexicano no se extendió en el asunto a través del Instagram Live donde compartió la información con sus seguidores, según Tele13 Chile.

“Una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad pero no significa que no debamos sacarle la vuelta”, anunció en la conversación y se especula que se trató de un integrante de la producción.

Sobre esta nueva parte de la historia, que comenzó a rodarse en marzo, añadió que no sabe cuándo podrá reiniciarse puesto que dependen de la evolución de la enfermedad en el continente americano.

“Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? No sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, agregó Boneta.

Asimismo Diego Boneta le explicó a los fanáticos los riesgos que conlleva adelantar el rodaje si no se levantan las medidas sanitarias y de aislamiento social por parte de las autoridades debido a que en un proyecto de tal magnitud intervienen muchas personas.

"Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti: te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí sino que todos podrían estar expuestos”, contó.

