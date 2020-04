Las botas vaqueras con las que Lady Di impuso tendencias y vuelven a estar de moda

View this post on Instagram

I remember her as being a huge inspiration to me, someone to really look up to and admire – Prince William #di #diana #ladydi #ladydiana #dianaspencer #ladydianaspencer #princessdi #princessdiana #princessofwales #dianaofwales #littlewilliam #princewilliam #princeofwales #thedukeofcambridge #dukeofcambridge #dianadegales #princesadiana #queenofhearts #englandsrose #dianaourmother #dianaandwilliam #princesadegales #icon #trueicon #stylish #dianaicon #dianafrancesspencer #prensesdiana #gallerprensesi #prenswilliam