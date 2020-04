Kim Kardashian viaja en el tiempo con este atuendo egipcio

Kim Kardashian se mostró un poco exótica, vistiendo un lindo atuendo egipcio, un look que se adapta a sus facciones y características, además de acentuar su silueta perfectamente, haciéndola lucir como un personaje salido de esa época.

La hermosa socialité compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en la que se ve usando un atuendo egipcio compuesto por una falda alta y un crop top que enfatiza su cintura y sus curvas prominentes.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians complementó con accesorios que hacían juego y realzaban la temática de atuendo egipcio. En su muñeca izquierda modelaba una serie de brazaletes dorados con grabados en relieve y sobre su frente un accesorio de pedrería unido por detalles metálicos dorados, dándole un look adicional de estatus de nobleza de la época.

Además, se mostró con su largo cabello oscuro y un maquillaje a base de tonos tierra, predominando sus ojos, los cuales se encuentran delineados tal y como se hacía en el antiguo Egipto.

Últimamente, Kim Kardashian ha mantenido a sus seguidores entretenidos, entre otras cosas, con fotografías constantes en ropa interior, todas como parte de la publicidad de su línea de ropa, Skims.

